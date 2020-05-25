رئيس الوزراء الياباني يعلن رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد ويدعو مواطنيه للتأقلم مع فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



وقال آبي إن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين، داعياً مواطنية للتأقلم مع فيروس كورونا.



وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد في 14 من مايو مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة.



وسجلت الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.



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