كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: توصلنا لعلاج جديد لفيروس كورونا.. وطرحه بالصيدليات قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن توصلها لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، والتي ستقوم بطرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار إن العلاج الجديد لفيروس كورونا لا يستغرق أقل من أسبوع وهو أحد 3 عقاقير كانت روسيا تعمل على تجربتهما في وقت سابق.

وبحسب روسيا اليوم فإن العقار الجديد يحمل اسم أريبليفير وكان يخضع لمرحلة التجارب السريرية في 20 إبريل الماضي.

بينما قال الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوفإن العقارين الآخرين دخلا إلى مرحلة التجربة في 20 مايو الجاري وتم تسليمهما للمستشفيات من أجل إجراء الاختبارات على المتطوعين.

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هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345.064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق، وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.