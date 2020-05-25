العثماني: الوزير الأول الأسبق يُنقل إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، إن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بوعكة صحية.

وأوضح العثماني في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، أن القيادي الإشتراكي السابق، “يعاني من وعكة صحية أدخل على إثرها أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء منذ أيام”.

وأكد أن “حالته الصحية تبدو مستقرة”، متمنياً له الشفاء العاجل.

ويعد عبد الرحمن اليوسفي (96 عاماً) وجهاً سياسياً بارزاً في المغرب، تقلد منصب وزير أول في الحكومة المغربية ما بين عامي 1998 و2002، وهو من مؤسسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد الانشقاق عن حزب الاستقلال في 1959.