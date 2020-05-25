تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 74795 إصابة.
وذكرت الوزارة في بيان،انه "تم تسجيل تسع وفيات بالوباء ليرفع عدد الوفيات إلى 399 حالة في عموم البلاد".
وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت، أن "إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي".
وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (765) ومكة المكرمة (416) وجدة (350) والمدينة المنورة (184).
وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت، أن "إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي".
وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (765) ومكة المكرمة (416) وجدة (350) والمدينة المنورة (184).
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