مفوضية حقوق الإنسان: حان الوقت لإلغاء قيادات العمليات وتسليم الملف الأمني للداخلية بالمدن المحررة

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين، إلى إلغاء قيادات العمليات في المدن المحررة وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه " حان الوقت لدراسة الغاء قيادات العمليات في المحافظات وتسليم الملف الأمني داخل المدن الى وزارة الداخلية حصراً".
وأضاف أن "ذلك جاء لتوحيد القرار ومرجعية القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني داخل المدن ولضبط التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العليا".
وأضاف أن "ذلك جاء لتوحيد القرار ومرجعية القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني داخل المدن ولضبط التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العليا".
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