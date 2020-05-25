الدفاع التركية: مقتل 1450 مسلحا شمال العراق وسوريا منذ مطلع 2020

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ اليوم، عن أنه تم القضاء على 1458 مسلحا شمالي ​العراق​، و​سوريا​، منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي، أي منذ بداية عام 2020.

وأشار وزير الدفاع التركي في تصريحات أدلى بها أثناء جولة أجراها برفقة قادة بالجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية ب​ولاية قيصري​ وسط ​تركيا​، إلى ن "تحييد هؤلاء الإرهابيين، جاء ضمن إطار عمليات ​مكافحة الإرهاب​ شمالي سوريا والعراق، حيث ينشط ​حزب العمال الكردستاني​"، لافتا إلى أن "العمليات مستمرة لحين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".