الدفاع التركية: مقتل 1450 مسلحا شمال العراق وسوريا منذ مطلع 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم، عن أنه تم القضاء على 1458 مسلحا شمالي العراق، وسوريا، منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي، أي منذ بداية عام 2020.
وأشار وزير الدفاع التركي في تصريحات أدلى بها أثناء جولة أجراها برفقة قادة بالجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية بولاية قيصري وسط تركيا، إلى ن "تحييد هؤلاء الإرهابيين، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث ينشط حزب العمال الكردستاني"، لافتا إلى أن "العمليات مستمرة لحين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".
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