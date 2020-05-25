روسيا اليوم: طريق M4 في سوريا أصبح سالكا بضمانة روسية

أكدت "​روسيا اليوم​" أن الطريق الدولي M4 أصبح مفتوحا بشكل رسمي، وهو الطريق الرابط بين شمال شرقي ​سوريا​ ومناطق الداخل والساحل بضمانات روسية. وهذا الطريق الذي تسيطر على 80 كم منه، الفصائل السورية الموالية ل​أنقرة​ منذ عملية "نبع السلام" الأخيرة في منطقة ​رأس العين​، سيكون مخصصا لحركة المدنيين و​الحركة التجارية​.

وأشار مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من ​مطار القامشلي​ الدولي إلى أنه ستكون هناك دوريات روسية يوميا ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه، وسيكون هناك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أي مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.