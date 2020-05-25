تسجيل 19 حالة وفاة جديدة و479 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

ذكر المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أنّه "تمّ تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا رفع إجمالي الإصابات في إندونيسيا إلى 22750".
ولفت إلى أنّ "البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس، ممّا رفع إجمالي الوفيات إلى 1391". مع الإشارة إلى أنّ إندونيسيا سجّلت أعلى معدّل وفيات بـ"كوفيد 19" في شرق آسيا بعد الصين.
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