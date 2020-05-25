المشرفية: سنقفل بالشمع الأحمر كل مؤسسة تخالف قرارات التعبئة العامة

‫لفت وزير السياحة والشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​، تعليقًا على إقفال مقهى بالشمع الأحمر لمخالفته قرارات التعبئة العامة، إلى أنّ "هناك من لا تهمّه صحّة المواطنين، ولا يريد الإلتزام بقرارات التعبئة العامة، ويظنّ أنّ بإمكانه الإستخفاف بالأمن الصحّي وأن يعرّض الناس للخطر؛ فنحن له بالمرصاد".

وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنقفل بالشمع الأحمر كلّ مؤسّسة تخالف تلك القرارات".

وكانت قد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "دورية من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، قامت بتاريخ 25 أيار 2020 بتنظيم محضري ضبط بحقّ صاحب ملهى في محلة فرن الشباك، الأوّل لمخالفته لقرار التعبئة العامة، والثاني لادخاله قاصر إلى الملهى الليلي".