فرانس برس: تسجيل أكثر من 344 ألف وفاة و5.42 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة أكثر من 344964 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الإثنين".

ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من 5.422.320 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2.110.500 شخصًا على الأقلّ"، موضحةً أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي سجّلت أوّل وفاة بـ"كوفيد 19" مطلع شباط الماضي، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع 97722 وفاة من أصل 1.643.499 إصابة؛ فيما تعافى ما لا يقلّ عن 366736 شخصًا".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي ​بريطانيا​ بتسجيلها 36793 وفاة من أصل 259559 إصابة، تليها ​إيطاليا​ مع 32785 وفاة من أصل 229858 إصابة، و​إسبانيا​ مع 28752 وفاة من أصل 235772 إصابة ثمّ ​فرنسا​ مع 28367 وفاة من أصل 182584 إصابة".