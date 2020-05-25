حب الله يحذر من الكابيتال كونترول: لا نريد أن نصرخ لاحقاً أين هربت الأموال

حذر وزير الصناعة ​عماد حب الله​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون يفلت الكونترول"، قائلاً: "فاتهم انه يفتح الأبواب مشرعة لتبخر باقي سيولة نظامنا المصرفي بسرعة البرق".

وفي حين سأل: "أين حسابات ما يمكن أن يتبخر مما تبقى من سيولة في ​المصارف​ نتيجة القانون؟"، شدد على أننا "بحاجة للسيولة وفهمكم كفاية"، قائلاً: "لا نريد أن نصرخ لاحقاً أين هربت الأموال".