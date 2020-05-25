حب الله يحذر من الكابيتال كونترول: لا نريد أن نصرخ لاحقاً أين هربت الأموال

حذر وزير الصناعة عماد حب الله، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون يفلت الكونترول"، قائلاً: "فاتهم انه يفتح الأبواب مشرعة لتبخر باقي سيولة نظامنا المصرفي بسرعة البرق".
وفي حين سأل: "أين حسابات ما يمكن أن يتبخر مما تبقى من سيولة في المصارف نتيجة القانون؟"، شدد على أننا "بحاجة للسيولة وفهمكم كفاية"، قائلاً: "لا نريد أن نصرخ لاحقاً أين هربت الأموال".
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