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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 5 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1119 حالة".
وأوضحت أنّه "الإصابات الجديدة جميعها من الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي حالة شفاء جديدة أو أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليستقرّ عدد حالات الشفاء عن 688، والوفيات عند 26".
وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 766 فحص "كورونا"، منها 122 من المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 1119 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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