وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 1119 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 5 ​حالات​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1119 حالة".

وأوضحت أنّه "​الإصابات​ ​الجديدة​ جميعها من الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي حالة شفاء جديدة أو أي حالة وفاة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليستقرّ عدد حالات الشفاء عن 688، والوفيات عند 26".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 766 فحص "كورونا"، منها 122 من ​المطار​".