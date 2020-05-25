أعلنت بلدية الزعرورية في قضاء الشوف، في بيان أن نتائج فحوص PCR التي أجريت منذ يومين لعدد من سكان البلدة، أتت كلها سلبية.
ودعت الأهالي إلى "التشدد بالإجراءات الوقائية ووضع الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وعدم التجمع على الطرق العامة وفي الساحات، حفاظا على بقاء البلدة خالية من كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الزعرورية: نتائج الـPCR لعدد من سكان البلدة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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