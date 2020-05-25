بلدية الزعرورية: نتائج الـPCR لعدد من سكان البلدة سلبية

أعلنت بلدية الزعرورية في قضاء الشوف، في بيان أن نتائج فحوص PCR التي أجريت منذ يومين لعدد من سكان البلدة، أتت كلها سلبية.

ودعت الأهالي إلى "التشدد بالإجراءات الوقائية ووضع الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وعدم التجمع على الطرق العامة وفي الساحات، حفاظا على بقاء البلدة خالية من ​كورونا​".