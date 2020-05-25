رئيس وزراء اليابان: رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد السيطرة على كورونا

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، أنه سيتم رفع ​حالة الطوارئ​ بجميع أنحاء البلاد، وأن اليابان نجحت بالسيطرة على انتشار ​فيروس كورونا​ خلال أقل من شهرين، حيث ستدخل العاصمة بسرعة إلى "المرحلة الأولى" من رفع القيود، ما سيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها وستظل ​المطاعم​ مفتوحة لفترات أطول في المساء. وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض.

وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد في 14 من أيار، مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت ​طوكيو​ وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة.

وسجلت الدولة صاحبة ثالث أكبر ​اقتصاد​ في ​العالم​ أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.