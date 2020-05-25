رئيس الاتحاد العام لنقابة السائقين للنشرة: رفع التعرفة إلى 4000 ليرة غير صحيح

أشار رئيس الاتحاد العام لنقابة السائقين وعمال النقل في ​لبنان​ ​مروان فياض​، في اتصال مع "​الخليج 365​"، إلى "أنّنا تقدّمنا بطلب رفع تعرفة النقل العمومي إلى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ لتصبح ثلاثة آلاف ليرة، وننتظر البتّ به"، موضحًا أنّ "النقابة وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذه المسألة، لأنّ ذلك يُعتبر عملًا غير قانوني".

وفي سياق متّصل، لفت فياض إلى أنّ "هناك رجلًا يُدعى ايليا ابراهيم ويَدّعي أنّه رئيس لجنة، يقوم بتوزيع مناشير في ​النبعة​ تقول إنّ التعرفة أصبحت أربعة آلاف ليرة"، مشدّدًا على أنّ " لا ترخيص لهكذا لجنة لا في ​وزارة العمل​ ولا الأشغال، ومسألة رفع التعرفة إلى أربعة آلاف ليرة غير صحيحة".