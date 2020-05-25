شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة حسن راتب ومحمد صبحي ضيفا برنامج شخصيات في حياتي علي قناة المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة خاصة علي قناة المحور اليوم الإثنين ثاني ايام العيد في الساعة العاشرة مساءً ، ولقاء مع الفنان الكبير محمد صبحي والدكتور حسن راتب في برنامج شخصيات في حياتي ، و ذكريات تذاع لأول مرة

ويكشف الدكتور حسن راتب كواليس وأسرار خاصة عن رحلته العامرة بالعطاء والانجازات والتحديات التي واجهه واستطاع التغلب عليها ، واهم وأبرز الشخصيات في حياته

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وايضا انفراد خاص للبرنامج حيث يروي محمد صبحي مواقف صعبة في حياته وعن صدمته في حبة الاول ويروي عن اهم الشخصيات التي اثرت فيه بحياته، وكذلك كيف يحتفل بخمسين سنه مسرح في حياتة لقاء مليء بالمفاجآت والمواقف والمحطات الهامة في حياته تحمل اسرار

تذاع السهرة لأول مره اليوم الاثنين ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة مساءً فقط علي شاشة المحور