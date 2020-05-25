جمعية حقوقية تطالب بإنقاذ مراكشيين من العطش.. الحق في الماء حاجة ضرورية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية والولائية والجماعية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مراكش بالتدخل العاجل لإنقاذ ساكنة جماعة حربيل وتامنصورت وسيد الزوين من العطش.

ودعا فرع الجمعية في مراكش المنارة، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى “وقف وسحب كل رخص استغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، لحماية المخزون المائي وعقلنة استعماله لصالح الساكنة”، محملاً مسؤولية المضاعفات الصحية أو الاجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.

كما طالب بـ”تقنين طرق استغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار المتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة”، إضافة إلى “اتخاذ خطوات استعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة”.

وأكدت الجمعية أن “الحق في الماء حاجة ضرورية، وجودته مرتبطة بالحق في الصحة والغذاء”، مشددة على ضرورة “ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وبتكلفة اجتماعية تراعي وضعية الهشاشة في المنطقة”.