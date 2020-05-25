قاضي التحقيق يأمر بإيداع الزميل الصحافي سليمان الريسوني سجن عكاشة

أمر قاضي التحقيق بمحمكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، بإيداع الزميل الصحافي سليمان الريسوني، بسجن عكاشة. وتم توجيه تهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وحدد قاضي التحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي للريسوني، وذلك يوم 11 يونيو المقبل.
وكانت عناصر أمنية، حلت أمس، ببيت رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني في الدار البيضاء، من أجل تفتيشه، قبل اصطحاب زوجته معهم.
وعلم موقع “اليوم 24” بأن الزميل سليمان الريسوني أجرى اتصالا قبل ذلك بزوجته، وأخبرها بأنه سيحضر رفقة الأمن.
وبعد وقت قصير وصلت الشرطة ومعهم سليمان وفتشوا المنزل، ثم اصطحبوا معهم زوجته بعد انتهاء الإجراء.
وكانت عناصر أمنية بزي مدني، أوقفت مساء الجمعة بالدار البيضاء، الزميل الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعقب ذلك تم الاتصال بزوجته، وأبلغت من طرف المصالح الأمنية وفق المقتضيات القانونية، أن سليمان الريسوني، يوجد رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.
وحسب عائلة الريسوني، فقد حضرت عناصر أمن، إلى مقر سكن الزميل الصحافي، وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع.
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