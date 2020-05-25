عاش حي أولاد احميد، أمس الأحد، في القصر الكبير، حالة استنفار بعد العثور على طفلة مشنوقة داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الطفلة البالغة من العمر 12 عاما، كانت تتابع دراستها في المستوى الابتدائي، عثر عليها أحد أفراد أسرتها، يوم عيد الفطر، معلقة بواسطة قطعة ثوب ملفوفة حول عنقها داخل غرفتها.
ونقلت سيارة الأموات، جثة الطفلة إلى مستودع الأموات، بالمستشفى المحلي القصر الكبير، قصد عرضها على تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة في يوم العيد.. العثور على طفلة مشنوقة داخل منزل أسرتها في القصر الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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