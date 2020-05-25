إدارة الجمارك: حجز 119 طنا من “الحشيش” و13,5 مليون وحدة من السجائر خلال سنة

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأنه تم حجز 119 طنا من القنب الهندي، و13,5 مليون وحدة من السجائر، و63 غراما من المخدرات الصلبة، و680 ألفا من الأقراص المهلوسة (إكستازي، والأمفيتامينات، وريفوتريل… إلخ)، وذلك خلال سنة 2019.

وأوضح المصدر، بأن معدل انتشار السجائر المهربة في السوق الوطني بلغ 5,23 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأوضحت الإدارة في تقرير أنشطتها لسنة 2019، أن ”نتائج الدراسة السادسة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة لسنة 2019 كشفت عن معدل انتشار بلغ 5,23 في المائة على مستوى السوق الوطني، مقابل 3,73 في المائة سنة 2018، و5,64 في المائة في 2017، و7,46 في المائة في 2016″.

وأبرز التقرير أن هذا الارتفاع، الذي يقدر بـ1,5 نقطة بين 2018 و2019 يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع رسميا على المستوى الوطني، مسجلا أن هذا المعدل لايزال منخفضا إلى حد بعيد مقارنة بالمعدلات المسجلة في العديد من الدول.