شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الصينية» تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجل أي وفيات.
وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة، انخفاضا من 8 حالات في اليوم السابق.
ومن بين حالات العدوى المحلية هناك 6 إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.
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