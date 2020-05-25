نصائح لمحاربة جفاف الشفاه بعد رمضان

ولهذا تحتاجين إلى ترطيبهما لمنع تشققهما ولتجنب شعورك بالألم. إذاً حاولي أن تطبقي هذه الخطوات:

- من المهم أن تحميهما من تأثير العوامل الضارة مثل أشعة الشمس والغبار وغيرهما من خلال بلسم فائق التغذية اختاريه بمكونات غنية بالفيتامين E.



-تجنبي الجلوس في أماكن شديدة التبريد. فالهواء يسبب جفاف بشرتك عموماً وبشرة شفتيك الرقيقة خصوصاً.

- يمكن أن تطبقي على شفتيك بين الحين والآخر لمسة من الزيت الطبيعي مثل زيت جوز الهند أو الزيتون.

- لا تنسي على العيد شرب كمية كافية من الماء.