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نصائح لمحاربة جفاف الشفاه بعد رمضان

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لا بدّ من أن تعاني شفتاك من الجفاف خلال شهر رمضان وبعد انتهائه بسبب نقص كمية الماء في الجسم وعدم تناول كميات كافيه من الخضار والفواكه.
ولهذا تحتاجين إلى ترطيبهما لمنع تشققهما ولتجنب شعورك بالألم. إذاً حاولي أن تطبقي هذه الخطوات:

- من المهم أن تحميهما من تأثير العوامل الضارة مثل أشعة الشمس والغبار وغيرهما من خلال بلسم فائق التغذية اختاريه بمكونات غنية بالفيتامين E.


-تجنبي الجلوس في أماكن شديدة التبريد. فالهواء يسبب جفاف بشرتك عموماً وبشرة شفتيك الرقيقة خصوصاً.

- يمكن أن تطبقي على شفتيك بين الحين والآخر لمسة من الزيت الطبيعي مثل زيت جوز الهند أو الزيتون.

- لا تنسي على العيد شرب كمية كافية من الماء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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