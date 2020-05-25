كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن رجل أعمال عراقي مقيم في الخارج و"متهم بالفساد"، "يزايد" من أجل "شراء" وزارة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجل أعمال عراقي يقيم في خارج العراق ومتهم بالفساد يزايد لشراء منصب وزير الموارد المائية عبر دفع مبالغ طائلة لبعض الأطراف". ودعا المصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى، "الانتباه لذلك"، مطالباً إياه بـ"إسناد الوزارة إلى شخصية مستقلة ومهنية وكفوءة ومعروفة بنزاهتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقيم بالخارج و'متهم بالفساد'.. رجل أعمال 'يزايد لشراء' وزارة بحكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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