تطبيعية اتحاد الكرة تفتح ذراعيها لأسطورة الصقور

وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان إن "اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به هاتفياً، من أجل العودة إلى احضان الوطن، والاستفادة من خبرته في المجال الذي يرغب العمل فيه سواءً الإداري ام الفني".وأضاف بنيان: "نجوم اللعبة يستحقون الاهتمام والرعاية، لقد قدموا الكثير للوطن في سوح الملاعب، وبأصعب الظروف، الآن يجب أن يأخذوا مكانهم الحقيقي، وأكرم عمانوئيل خلال حديثي معه رحب كثيراً بالعودة إلى العراق بعد فراق 16 عاما".

من جانبه، أشاد عمانوئيل بخطوة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً: ان "اتصال رئيسها، إياد بنيان، قد أعاده للحياة من جديد، بعد أن فقد الأمل وهو في الغربة".

