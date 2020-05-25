2020-05-25 | 14:32
506 مشاهدة
فاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان إن "اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به هاتفياً، من أجل العودة إلى احضان الوطن، والاستفادة من خبرته في المجال الذي يرغب العمل فيه سواءً الإداري ام الفني".
وأضاف بنيان: "نجوم اللعبة يستحقون الاهتمام والرعاية، لقد قدموا الكثير للوطن في سوح الملاعب، وبأصعب الظروف، الآن يجب أن يأخذوا مكانهم الحقيقي، وأكرم عمانوئيل خلال حديثي معه رحب كثيراً بالعودة إلى العراق بعد فراق 16 عاما".
من جانبه، أشاد عمانوئيل بخطوة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً: ان "اتصال رئيسها، إياد بنيان، قد أعاده للحياة من جديد، بعد أن فقد الأمل وهو في الغربة".
واوضح عمانوئيل: "سعادتي كبيرة، وللمرة الاولى أشعر باهتمام المسؤول بنجوم اللعبة الذين افنوا شبابهم لخدمة كرتنا، أنه شيء يدعونا للأمل بأن الرياضة العراقية قد تمرض ولكنها لا تموت، ولطالما هناك من يستذكر بأن للعراق نجوما يجب أن يأخذوا استحقاقهم الطبيعي".
وأضاف بنيان: "نجوم اللعبة يستحقون الاهتمام والرعاية، لقد قدموا الكثير للوطن في سوح الملاعب، وبأصعب الظروف، الآن يجب أن يأخذوا مكانهم الحقيقي، وأكرم عمانوئيل خلال حديثي معه رحب كثيراً بالعودة إلى العراق بعد فراق 16 عاما".
من جانبه، أشاد عمانوئيل بخطوة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً: ان "اتصال رئيسها، إياد بنيان، قد أعاده للحياة من جديد، بعد أن فقد الأمل وهو في الغربة".
واوضح عمانوئيل: "سعادتي كبيرة، وللمرة الاولى أشعر باهتمام المسؤول بنجوم اللعبة الذين افنوا شبابهم لخدمة كرتنا، أنه شيء يدعونا للأمل بأن الرياضة العراقية قد تمرض ولكنها لا تموت، ولطالما هناك من يستذكر بأن للعراق نجوما يجب أن يأخذوا استحقاقهم الطبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيعية اتحاد الكرة تفتح ذراعيها لأسطورة الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.