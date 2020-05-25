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تطبيعية اتحاد الكرة تفتح ذراعيها لأسطورة الصقور

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2020-05-25 | 14:32

تطبيعية اتحاد الكرة تفتح ذراعيها لأسطورة الصقور

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فاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان في بيان إن "اكرم عمانوئيل يعد واحدا من رموز الكرة العراقية، وشخصياً اتصلت به هاتفياً، من أجل العودة إلى احضان الوطن، والاستفادة من خبرته في المجال الذي يرغب العمل فيه سواءً الإداري ام الفني".

وأضاف بنيان: "نجوم اللعبة يستحقون الاهتمام والرعاية، لقد قدموا الكثير للوطن في سوح الملاعب، وبأصعب الظروف، الآن يجب أن يأخذوا مكانهم الحقيقي، وأكرم عمانوئيل خلال حديثي معه رحب كثيراً بالعودة إلى العراق بعد فراق 16 عاما".

من جانبه، أشاد عمانوئيل بخطوة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً: ان "اتصال رئيسها، إياد بنيان، قد أعاده للحياة من جديد، بعد أن فقد الأمل وهو في الغربة".


واوضح عمانوئيل: "سعادتي كبيرة، وللمرة الاولى أشعر باهتمام المسؤول بنجوم اللعبة الذين افنوا شبابهم لخدمة كرتنا، أنه شيء يدعونا للأمل بأن العراقية قد تمرض ولكنها لا تموت، ولطالما هناك من يستذكر بأن للعراق نجوما يجب أن يأخذوا استحقاقهم الطبيعي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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