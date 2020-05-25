البامية... علاج فعال لهذه الأمراض!

ويمكن أن تتسبب البامية في تحسن أعراض القولون العصبي أو تفاقمها، لذلك ينبغي مراقبة تأثيرها على الأعراض.

ويوفر نصف الكوب المطبوخ من البامية مع استبعاد الإضافات 25 سعرة حرارية فقط تأتي من 6 غرامات من الكربوهيدرات، وغرامين من الألياف، و1.5 غرام من البروتين، وجرعة رائعة من المغذيات التالية: البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات "أ" و"سي" و"ب9" الذي يشتهر باسم حمض الفوليك.



وتعتبر تركيبة البامية رائعة لمريض السكري، فهي توفر المغذيات بأقل عدد ممكن من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

ومع هذا، تتحسن أعراض القولون العصبي مع زيادة الألياف إلى مستوى 25-30 غرام في اليوم. فإذا لم تكن البامية تثير رد فعل سلبي كما يحدث لعدد قليل من الحالات، يعتبر تناولها مفيداً في تحسن أعراض القولون شرط طبخها وغليها جيداً حتى تكون أقرب إلى الحالة السائلة أو الطرية.