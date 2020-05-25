قدمت الفنانة هيفا وهبي التهنئة لمحبيها ومتابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال نشرها لصورة خاصة فاجأتهم فيها، بإطلالتها الجديدة والجذابة. ونشرت هيفا الصورة عبر تطبيق انستغرام، وارتدت فيها قميص بتصميم ناعم باللون الأبيض، مع تفصيلة الأكمام الطويلة التي منحتها اطلالة انثوية مميزة. وفاجأت النجمة اللبنانية متابعيها بوضع حجاب من الستان باللون الزهري فوق شعرها، واعتمدت على مكياج قوي طغى عليه لون الفوشيا. وعلقت هيفا على الصورة بتوجيه رسالة من القلب لمحبيها قالت فيها: "العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: هيفا وهبي تعايد جمهورها بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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