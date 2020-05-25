عالجي حب الشباب بهذا المكون الصحي الموجود في المطبخ!

العصير الموجود في الثوم النيء يحارب الجراثيم والالتهابات، لذا تنصح صاحبة إحدى المدونات التجميلية الشهيرة، فرح دوكاي، باستخدامه للتخلص من حب الشباب والبثور الملتهبة والمنتفخة بين ليلة وضحاها، وفق ما جاء في صحيفة "دايلي ميل".وأوضحت دوكاي كيفية استخدام الثوم عملياً للتخلص من البثور والدمامل بطريقة سهلة جداً، فكل ما عليك فعله هو تقشير فص واحد من الثوم وتقطيعه إلى نصفين، ومن ثم ادهني القليل منه على وجهك قبل النوم. وفي اليوم التالي ستجدين وجهك مشرقاً وناعماً بدون أي أثر للبثور.

ونصحت دوكاي أصحاب البشرة الحساسة أو الذين يعانون من كثرة البثور في الوجه عدم تجربة الثوم لأنه قد يؤثر سلباً على بشرتهم.