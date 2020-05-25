نائب يدعو الإدعاء العام لوضع وزير الكهرباء السابق تحت الرقابة ومنعه من السفر

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، "إننا سبق وان قدمنا طلبا لاستجواب وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في اربع ملفات فساد وهدر بالمال العام، لكن تم تحويل الملفات الى النزاهة والادعاء العام بعد استقالة الحكومة السابقة بغية ان تاخذ العدالة مجراها ويتم محاسبة كل من هدر او سرق ثروات الشعب العراقي".وأضاف أن "هنالك معلومات وصلت الينا حول نية الخطيب السفر خارج العراق، ولدينا خشية ان يكون هذا السفر تهربا من التحقيقات".

وأوضح العقابي، انه "ومن باب المسؤولية الوطنية والمهنية، فاننا نطالب الادعاء العام باصدار قرار وضع الخطيب تحت الرقابة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه"، مؤكداً :"ليس لدينا اي عداوة او خصومة شخصية مع الخطيب او غيره، بل خصومتنا مع كل من يسرق ثروات الشعب او يهدر المال العام مهما كان منصبه او علاقاته السياسية والاجتماعية".

