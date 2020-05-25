نائب يدعو الإدعاء العام لوضع وزير الكهرباء السابق تحت الرقابة ومنعه من السفر

دعا عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب امجد العقابي، الاثنين، الادعاء العام إلى وضع وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب تحت الرقابة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه بشان ملفات فساد وهدر بالمال العام.
وأضاف أن "هنالك معلومات وصلت الينا حول نية الخطيب السفر خارج العراق، ولدينا خشية ان يكون هذا السفر تهربا من التحقيقات".
وأوضح العقابي، انه "ومن باب المسؤولية الوطنية والمهنية، فاننا نطالب الادعاء العام باصدار قرار وضع الخطيب تحت الرقابة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه"، مؤكداً :"ليس لدينا اي عداوة او خصومة شخصية مع الخطيب او غيره، بل خصومتنا مع كل من يسرق ثروات الشعب او يهدر المال العام مهما كان منصبه او علاقاته السياسية والاجتماعية".
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