إحذروا هذه الأخطاء الشائعة أثناء ارتداء الكمامة!

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اكتسبت الكمامات أهمية كبرى خلال الآونة الأخيرة بعدما أظهرت الدراسات جدواها الفعلية في توفير الوقاية الذاتية وحماية الآخرين من تفشي فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره.
ارتداء الكمامة بيدين غير نظيفتين
لمس مقدمة الكمامة عند خلعها
بمجرد أن ترتدي الكمامة بالخارج، لا بدَّ وأن تفترض أنها باتت ملوثة، ولهذا السبب، لا يجب أبدا لمسها من الأمام عند خلعها، وأوصى الباحثون لذلك بضرورة استخدام إصبعي الإبهام والسبابة لإبعاد الكمامة عن الوجه.
أكد الخبراء على حقيقة الخطر الذي قد يحدث حال تشارك أحدهم الكمامة مع آخرين حتى كانوا من الأناس المقربين، وشددوا في هذا السياق على ضرورة ألا يرتدي الكمامة سوى شخص واحد فقط لا غير.
تهيئة الكمامة وتعديلها على مدار اليوم
لا داعي لسحب الكمامة بعيدا عن الوجه للتحدث أو لأخذ نفس، فقد تنتقل العدوى بمجرد لمس العين، الأنف أو الفم أثناء محاولتك تهيئة أو ضبط الكمامة، حيث يزيد ذلك من خطر التقاط العدوى بالفعل.
رش الكمامة بمطهر
وضع الكمامة في جيب السروال
ينبّه الباحثون إلى أن حفظها بتلك الطريقة قد يساعد على نقل الفيروس من شخص لآخر، وهو الخطر الذي ينبغي تلافيه تماما.
الخروج وترك الكمامة في المنزل
وذلك هو أكبر خطأ قد ترتكبه، والأصح كما ينصح الخبراء هو ضرورة أن يهتم الناس بتعويد أنفسهم على ارتداء الكمامة كلما أرادوا الخروج من المنزل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.