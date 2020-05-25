ميزة طال انتظارها من انستغرام

مع فرض العديد من الدول الحجر الصحي، سارعت مواقع التواصل إلى تطوير تطبيقات مكالمات فيديو جماعية، ساهمت إلى حد كبير بتعويض التواصل الفعلي الواقعي.

ووفقا لموقع "timesnownews"، سارع موقع الصور والفيديوهات العالمي التابع لفيسبوك "إنستغرام"، إلى استخدام ميزة "ماسنجر رووم" التي طال انتظارها، لإجراء مكالمة فيديو جماعية. حيث يمكن لمستخدمي "إنستغرام" الآن إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا باستخدام الميزة الجديدة في المرة الواحدة، بعد أن كان في السابق بحد أقصى 6 أفراد.



ورغم أن خيار إنشاء "ماسنجر رووم" متاح للجميع على تطبيق "ماسنج"، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ قال مؤخرًا، إن التطبيقات الأخرى التي تمتلكها شركة فيسبوك، مثل إنستغرام وواتساب، ستحصل أيضًا على دعم للميزة الجديدة.

وقالت كبيرة مسؤولي الخصوصية في"فيسبوك" إيرين إيجان في بيان "يمكنك بدء المنصة من Messenger أو Facebook، وسيكون بالإمكان قريبًا إنشاء غرف والانضمام إليها من مباشرة من" Instagram" و WhatsApp. يتحكم الشخص الذي ينشئ الغرفة في الإعدادات الخاصة بمن يمكنه الانضمام، ومدى سهولة العثور على ما إذا كان سيتم تمكين الرابط أو مشاركته".

وأضافت: "بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الغرف من خلال حسابك على Facebook أو تنضم كضيف، فنحن لا نشاهد أو نستمع إلى مكالماتك الصوتية أو المرئية".