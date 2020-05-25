ميزة طال انتظارها من انستغرام

مع فرض العديد من الدول الحجر الصحي، سارعت مواقع التواصل إلى تطوير تطبيقات مكالمات فيديو جماعية، ساهمت إلى حد كبير بتعويض التواصل الفعلي الواقعي.
ورغم أن خيار إنشاء "ماسنجر رووم" متاح للجميع على تطبيق "ماسنج"، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ قال مؤخرًا، إن التطبيقات الأخرى التي تمتلكها شركة فيسبوك، مثل إنستغرام وواتساب، ستحصل أيضًا على دعم للميزة الجديدة.
وقالت كبيرة مسؤولي الخصوصية في"فيسبوك" إيرين إيجان في بيان "يمكنك بدء المنصة من Messenger أو Facebook، وسيكون بالإمكان قريبًا إنشاء غرف والانضمام إليها من مباشرة من" Instagram" و WhatsApp. يتحكم الشخص الذي ينشئ الغرفة في الإعدادات الخاصة بمن يمكنه الانضمام، ومدى سهولة العثور على ما إذا كان سيتم تمكين الرابط أو مشاركته".
وأضافت: "بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الغرف من خلال حسابك على Facebook أو تنضم كضيف، فنحن لا نشاهد أو نستمع إلى مكالماتك الصوتية أو المرئية".
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