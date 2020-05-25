لبنان ينفي شائعة وفاة عون ويلاحق مروجيها

نفت الرئاسة اللبنانية شائعات حول صحة الرئيس ميشل عون، تحدثت بعضها عن وفاته، مؤكدة أنها ستلاحق مروجيها.

وقالت الرئاسة في بيان حصلت "العين الاخبارية" على نسخة عنه إنه "دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين".

وفيما نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا "هذه الروايات والتي لا اساس لها من الصحة"، أهاب بالرأي العام عدم الاخذ بها، ولفت "إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها".

وفي أول إطلالة له منذ بدء انتشار هذه الشائعات، عمد النائب إبراهيم كنعان، في التيار الوطني الحر، (الحزب المحسوب على عون) ، إلى نشر مقطع فيديو على حسابه على "تويتر" وهو يسير إلى جانب عون في القصر الرئاسي، وكتب معلقا بالقول: "من لقائي اليوم في قصر بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية".