سلطة الطيران المدني العراقي نفت استئناف الرحلات الجوية مطلع حزيران

أكّد المتحدّث باسم سلطة الطيران المدني العراقي جهاد كاظم، أنّ "الحديث حول استئناف الرحلات الجوية بدءًا من شهر حزيران المقبل عار من الصحّة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "سلطة الطيران المدني قرّرت تعليق الرحلات الجوية حتّى نهاية الشهر الحالي، على أن تتمّ بعدها مناقشة الموضوع مع خليّة الأزمة واللجنة العليا للصحّة والسلامة، ليتمّ على ضوء ذلك اتخاذ القرار بتمديد الحظر أو فتح الأجواء العراقيّة".
وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 أيار الحالي. وأشارت إلى أنّ القرار يعني تعليق جميع الرحلات الداخليّة والخارجيّة في العراق، باستثناء الرحلات الخاصّة لإجلاء العراقيّين العالقين في الخارج.
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