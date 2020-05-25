الصحة الإيرانية: 34 وفاة و2023 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 137724

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2023 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 137 ألفًا و724 حالة لغاية الآن، بينهم 2585 حالة في وضع حرج".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107 آلاف و713 حالة لغاية الآن"، مشيرًا إلى "وفاة 34 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7451 حالة". وذكر أنّ "818 ألفًا و917 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".