وزارة الصحة القطرية: 3 وفيات بفيروس كورونا و1751 إصابة جديدة

أشارت وزارة الصحة القطرية الى ان هناك 3 وفيات بفيروس كورونا و1751 إصابة جديدة.
هذا وكانت نشرت الصحة القطرية آخر مستجدات كورونا وأشارت إلى أن الدولة سجلت 1632 إصابة جديدة بالفيروس الاسبوع الماضي دون أن تسجل حالات وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد 28 ألفا 219 حالة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 4370 بالإضافة إلى 15 حالة وفاة بالمجمل، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في قطر منذ بدء تفشي الفيروس إلى 32 ألفا و604 حالات.
واكدت الصحة القطرية إن عدد الحالات الحادة من الإصابات المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 242، ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 1412.
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