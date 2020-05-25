دواء جديد ضد فيروس "كورونا" سيطرح في الصيدليات الروسية مطلع حزيران

كشف كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار، أنّ "العلماء الروس أعدّوا دواءً جديدًا ضدّ فيروس "كورونا"، ستنطلق مبيعاته في الصيدليّات الروسيّة مطلع حزيران المقبل".
وأوضح أنّ "العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضدّ فيروس "كورونا"، مذكّرًا بأنّ "الاختبارات السريريّة للدواء الّذي أُطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجاريّة، بدأت في 20 نيسان الماضي وتنتهي في أواخر أيار الحالي".
أمّا الخبير الروسي في "منظمة الصحة العالمية"، نيقولاي كريوتشكوف، فلفت إلى أنّ "العقارَين الآخرَين تسلّمتهما المستشفيات الروسية في 20 أيار الحالي، وسيتعاطاه المرضى المتطوّعون فقط في إطار الاختبارات السريريّة السريعة".
يُذكر أنّ القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريريّة السريعة، كي يُباع العقار في صيدليّات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميًّا.
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