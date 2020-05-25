وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة و 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشارت ​وزارة الصحة المغربية​ الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة و 62 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7495 مصابا".

هذا وقررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي من المفترض أن تنتهي مرحلتها الثانية يوم الأربعاء حتى العاشر من حزيران.

واشار رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في مداخلة أمام البرلمان المغربي الى إن وضعية الوباء في المغرب مستقرة "لكنها غير مطمئنة".

وهذا هو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق "الحجر الصحي" يوم 20 مارس الماضي، في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العثماني: "الوضعية الوبائية غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر وبروز بؤر من حين لآخر"، مشيرا إلى أن "المغرب لا يزال في المرحلة الثانية من الوباء".