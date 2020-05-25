وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 9 وفيات و665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة ألصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 21967 حالة، في حين تمّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة إثر اصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجّلة حتّى اليوم 165 حالة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".