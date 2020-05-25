تسجيل 344 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 31960 حالة

كشفت وزارة الصحة في ​سنغافورة​، أنّه "تمّ تسجيل 344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ممّا رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا العدد المنخفض للحالات يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص الّتي أُجريت"، لافتةً إلى أنّ "الأغلبيّة العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمّال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصّصة لهم"، مشيرةً إلى أنّ "أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة".