مادورو يحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الإيرانية الخمس

احتفل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، مؤكدا أن "طهران وكاراكاس لن "تركعا" أبدا أمام واشنطن التي نددت بالتحرك الإيراني".
ولفت مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الى ان "سفينة فورتشن وصلت"، مشيرا الى إنها "أولى الناقلات الخمس التي تجلب البنزين ومنتجات لتصنيع البنزين في فنزويلا".
وأشاد مادورو بالعلاقات الجيدة بين فنزويلا وإيران، قائلا "نحن شعبان مسالمان نريد التنمية، شعبان متمردان، وشعبان ثوريان لن يركعا أبدا أمام الإمبريالية الأميركية".
وكانت السفارة الإيرانية في كاراكاس قد أكدت في وقت سابق أن أول ناقلة من الأسطول المؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.
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