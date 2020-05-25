مادورو يحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الإيرانية الخمس

احتفل رئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ بوصول أولى ناقلات ​النفط​ الخمس التي أرسلتها ​إيران​ إلى بلاده، مؤكدا أن "​طهران​ وكاراكاس لن "تركعا" أبدا أمام ​واشنطن​ التي نددت بالتحرك الإيراني".

ولفت مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الى ان "​سفينة​ فورتشن وصلت"، مشيرا الى إنها "أولى الناقلات الخمس التي تجلب ​البنزين​ ومنتجات لتصنيع البنزين في فنزويلا".

وأشاد مادورو بالعلاقات الجيدة بين فنزويلا وإيران، قائلا "نحن شعبان مسالمان نريد التنمية، شعبان متمردان، وشعبان ثوريان لن يركعا أبدا أمام الإمبريالية الأميركية".

وكانت ​السفارة الإيرانية​ في كاراكاس قد أكدت في وقت سابق أن أول ناقلة من الأسطول المؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.