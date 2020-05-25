الحكومة الأفغانية تفرج عن أول مئة سجين من طالبان

أُفرج عن نحو 100 سجين من طالبان الاثنين من سجن عسكري في أفغانستان، كجزء من ردّ الحكومة على الهدنة المفاجئة التي أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل لوكالة فرانس برس إن "حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مئة سجين من طالبان من سجن باغرام".
وتخطط الحكومة للإفراج عن ألفي سجين من المتمردين كـ"بادرة حسن نية" رداً على إعلان وقف إطلاق النار الأحد، ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام الداخلية.
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