شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية والتحريض ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية، وتحريضهم ضد الدولة.

وأكدت النائبة، أن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وحذرت من أن تشهد الفترة المقبلة استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، موضحة أن المخطط قائم على خفض واضعاف الروح المعنوية للجيش الأبيض وسلبه عزيمته على القتال، وايشاع حالة تخلي الحكومة عن دعمها وتامينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

ولفتت إلى أن نقابة الأطباء أصدرت بيانات علقت فيها على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

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وأكدت عطوة من أن ذلك لا يمنع أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وشددت على أنه لا بد من قيام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وأشارت النائبة إلى أنه هناك دوراً كبيراً على وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء في إجهاض هذا المخطط، وتأكيد دعم الأطقم الطبية في الأزمة، وحرص الدولة على تامينهم بشكل فائق يحميهم ويحمي أسرهم، مختتمة: وقبل ذلك هناك دور اكبر على المواطنين، في دعم الأطقم الطبية، مطالبة بتشكيل حملات توعية بهذا الأمر، حتى نرفع الروح المعنوية للاطقم الطبية ونواجه هذه المخططات.