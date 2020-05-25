محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7495 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم،أن عدد الحالات التي كانت نتائجها سلبية قد بلغت 139103 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد .
وأضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات 200 حالة .
كما تم تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4737 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7495 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.