المغرب: 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7495 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7495 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم،أن عدد الحالات التي كانت نتائجها سلبية قد بلغت 139103 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد .

وأضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات 200 حالة .

كما تم تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4737 حالة.