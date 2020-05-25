الحكومة الفلسطينية تقرر فتح المساجد والكنائس وانتظام عمل المؤسسات الرسمية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين إعادة فتح المساجد والكنائس في الضفة الغربية وانتظام عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية بعد أكثر من 80 يوما على إعلان الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إنه تقرر فتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة فجر يوم غد الثلاثاء، على أن يأتي كل مصل بقناع واق وسجادة صلاة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد.

وذكر اشتية أنه سيتم عودة العمل في المحاكم بشكل طبيعي بعد إجازة عيد الفطر مع مراعاة شروط السلامة، وعودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداء من يوم الأربعاء.

كما أشار إلى أنه سيسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداء من صباح غد ، بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

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كما أكد اشتية رفع كامل الحواجز الأمنية بين المحافظات وأن يسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام.

وذكر أن إدخال التسهيلات المذكورة يأتي في ظل الاستقرار الكبير لحدة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ومحاصرته، على أن يتم إعادة تقييم الأمور حال تسجيل إصابات جديدة.

وأفاد بأن المواصلات ستعمل بشكل طبيعي، وفق البروتوكول المعمول به حاليًا، أما المطاعم والمقاهي، ستعمل وفقًا للإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والمحافظين خلال يومين.

وبحسب اشتية فإن عدد المتعافين في صفوف المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغ 475 من أصل 602 حالة فيما كان أعلن عن وفاة خمس حالات مصابة.