الحكومة البولندية تعتذر لعدم مراعاة رئيس الوزراء التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ):

اعتذر متحدث باسم الحكومة البولندية اليوم الاثنين عن عدم مراعاة رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أحد المقاهي.

ونشر مورافيكي يوم الجمعة تغريدة تظهره وهو يجلس إلى طاولة مع أصحاب أحد المقاهي في منطقة سيليسيا. وكانوا يجلسون على مقربة من بعضهم بعضا بدون حتى ارتداء كمامات.

وبحسب النظام القائم بعد السماح لمطاعم البلاد بإعادة فتح أبوابها، لم يعد يسمح سوى للأسر التي تعيش معا بتقاسم طاولة واحدة.

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وأثارت تغريدة رئيس الوزراء انتقادات وسخرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر اليوم: "تعرض رئيس الوزراء للتضليل من جانب طاقمه.. وأريد أن أعتذر عن هذا".

رفعت بولندا تدريجيا قيود كورونا في الأسابيع الأخيرة فيما مازالت أعداد الإصابات اليومية مستقرة عند عدة مئات .

سجلت البلاد حتى الآن أكثر من 21 ألف إصابة ونحو ألف وفاة بالفيروس.