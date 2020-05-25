محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال فيليبي مارتينس مستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، إن القرار الأمريكي تعليق السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة، يأتي وفقا لمعايير محددة سابقا، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وكتب على "تويتر" تعليقا على قرار واشنطن، أنه "ليس فيه أي شيء خاص معاد للبرازيل".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد تعليق دخول الأجانب الذين زاروا البرازيل خلال الـ14 يوما الأخيرة.
ويأتي ذلك على خلفية صعود البرازيل إلى المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بعد تسجيلها أكثر من 360 ألف إصابة بالفيروس و22666 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق برازيلي على حظر واشنطن استقبال من زاروا البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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