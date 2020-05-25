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وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد عن تسجيل 308 إصابات جديدة، في أعلى معدل إصابات منذ دخول كورونا إلى البلاد.
كما رصدت الوزارة 53 حالة شفاء إضافية من كورونا و5 حالات وفاة.
وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 4272، وحالات الشفاء إلى 2585 والوفيات إلى 152.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق… إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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