المغرب… تسجيل وفاة واحدة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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وأعلنت أمس الأحد الصحة المغربية عن تسجيل 43 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7375 حالة. ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الـ24 الماضية.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.