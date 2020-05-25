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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 504 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621حالة.
وأعلنت الوزارة أمس الأحد عن شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى نحو 6117 حالة.
وبلغ عدد الحالات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 838 حالة، ليصل إجمالي الإصابات بالدولة نحو 21.302 ألف حالة.
وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس؛ مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – الصحة الكويتية: تسجيل 665 إصابة و9 حالات وفاة جديدة إثر فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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