الصحة الإيرانية: تسجيل 34 وفاة و2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سابقاً عن إعادة فتح المزارات الدينية والثقافية والمواقع الأثرية في البلاد ابتداء من يوم الأحد، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر. وحث الرئيس الإيراني زوار المراقد على تجنب التجمعات الحاشدة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.