حصيلة كورونا في المغرب.. نصف جهات المملكة بدون حالات إضافية

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال 18 ساعة الأخيرة، معلنة عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة همت 6 من جهات المملكة، فيما لم تسجل 6 جهات الباقية أي حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ62 المكتشفة، على الخصوص بجهة الدارالبيضاء- سطات، التي اكتشفت بها 37 حالة إضافية، منذ مساء أمس، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2434، وسجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 13 حالة جديدة، بإجمالي 1026 حالة.

كما سجلت 6 حالات جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة ليرتفع الإجمالي إلى 694حالة، و3 أخرى بمراكش آسفي بإجمالي 1322، و2 حالات جديدة بسوس ماسة بإجمالي 87 حالة، وحالة واحدة بفاس مكناس بإجمالي 995.

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بالمقابل استقرت الأعداد في الجهات الباقية عند الحصيلة المعلنة مساء أمس، وهي كالتالي: جهة درعة تافيلالت 586 حالة، الشرق 186 ، بني ملال خنيفرة 113 حالة، وكلميم واد نون 43 حالة، والداخلة وادي الذهب 5 حالة، والعيون الساقية الحمراء 4 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.